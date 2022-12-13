Sıla baba acısını sahnede paylaştı

Sıla Gençoğlu, önceki akşam gerçekleştirdiği konserde sevenleriyle buluştu. 28 Kasım'da babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybeden ünlü şarkıcı, önceden planlanan konserinde dinleyicileriyle üzüntüsünü paylaştı.

"ARAMIZDAKİ BAĞ DUYGULARI BÖLÜŞMEK ÜSTÜNE"

Siyah sade kıyafetle sahneye çıkan Sıla, şarkı arasında yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler... Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ, tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak ve bölüşmek üstüne... Biraz birbirimizden yük almak üstüne... Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum..." şeklinde konuştu.



