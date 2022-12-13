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Sıla baba acısını sahnede paylaştı

13.12.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki hafta önce babası Şükrü Gençoğlu'nun vefatı ile sarsılan Sıla, son konserinde seyircisiyle dertleşti. Ünlü şarkıcı, "Aramızda kurduğumuz bağ; tamamen sizinle duyguları paylaşmak, bölüşmek, birbirimizden yük almak üstüne..." dedi

Sıla baba acısını sahnede paylaştı

Sıla Gençoğlu, önceki akşam gerçekleştirdiği konserde sevenleriyle buluştu. 28 Kasım'da babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybeden ünlü şarkıcı, önceden planlanan konserinde dinleyicileriyle üzüntüsünü paylaştı.

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"ARAMIZDAKİ BAĞ DUYGULARI BÖLÜŞMEK ÜSTÜNE"

Siyah sade kıyafetle sahneye çıkan Sıla, şarkı arasında yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler... Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ, tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak ve bölüşmek üstüne... Biraz birbirimizden yük almak üstüne... Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum..." şeklinde konuştu.

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