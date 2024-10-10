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  4. Sıla bebek, Narin Güran, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve daha fazlası... Berk Oktay daha fazla dayanamadı! Adalet sistemine ateş püskürdü! 'Alnının çatısına sıkmazsam...'

Sıla bebek, Narin Güran, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve daha fazlası... Berk Oktay daha fazla dayanamadı! Adalet sistemine ateş püskürdü! 'Alnının çatısına sıkmazsam...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 11:59
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Son günlerde tüm Türkiye; Tekirdağ'da şiddet ve cinsel saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Sıla bebeğe, Diyarbakır'da kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan Narin Güran'a ve katil Semih Çelik tarafından canice hayattan koparılan 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor. Ünlü isimler de tüm bu yaşananlara tepkilerini gösteriyor. Ünlü oyuncu Berk Oktay sosyal medya üzerinden adalet sistemine isyan etti ve yazdıkları ile sosyal medyada gündem oldu.

Sıla bebek, Narin Güran, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve daha fazlası... Berk Oktay daha fazla dayanamadı! Adalet sistemine ateş püskürdü! 'Alnının çatısına sıkmazsam...'

Tüm Türkiye aylardır Sıla bebek ve Narin Güran'ı konuşurken Fatih'teki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti artık ülkeyi ayağa kaldırdı. Katil Semih Çelik İkbal Uzuner'in başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti.

Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden yarım saat önce de Ayşenur Halil'i kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Türkiye'yi dehşete düşüren bu olaylara ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi.

En büyük tepkilerden biri ise taze baba olan ünlü oyuncu Berk Oktay'dan geldi. Ünlü isim adalet sistemini eleştirirken çok ağır ifadeler kullandı ve sözleriyle sosyal medyayı salladı.

berk

TÜM OLANLARA İSYAN ETTİ

Berk Oktay; 'Ne ekonomi, ne iş güç... Konuşmak ve çözüm bulmak zorunda olduğumuz tek bir konu var... Bizler mahallerimizde güvenle oynayarak, arkadaşlık dostluk nedir bilerek büyüdük. Maalesef görüyoruz ki yozlaşmış, hayatı sadece sanal alem sanan, iki tane rapçinin görse korkacağı ama ağzından düşürmediği silah ve uyuşturucuyu kendine siper eden, elinin tersiyle iki tane çaksan yerden kalkamayacak 45 kiloluk piçler, zibidiler; bunların yanında içimize doldurulan hayatında kadın görmemiş mülteci atıkları, kadınlarımızı, kardeşlerimizi göz göre göre katlediyor. Bitmiyor...

Bir polis memuru, suçluyu suç anında yakalıyor, acaba vurusam kaç sene ceza alırım diye düşünüyor. Ama sokağın ortasında iki kişi bir kadını yere yatıran şerefsizler 3 ay yatıp çıkıyor ya da benim kolluk kuvvetin canını giç sayıp suçluyu yakalıyor 'adalet' sistemimiz delil yetersizliği deyip salıveriyor. Siz böyle bir durumda polisten ne beklersiniz?

O şerefsiz o surlarda bir annenin önüne kızının başını attı. Bir insanı değil tüm ailesini yok etti. Hala herkes bakıyor, sonra kendi istediği gibi geberiyor. Yok muydu bir vatan evladı, o şerefsizi alnının ortasından vurup indirecek...

'ALNININ ÇATINA SIKMAZSAM...'

Son sözümde anne ve babalara...Herkes çocuk yapmasın kardeşim. Sizler birer katil yetiştirdiniz... Allah kimsenin başına vermesin. Ama böyle bir şey görürsem aileme ya da başkasının evladına karşı, yapanın alnının çatına sıkmazsam namerdim...'

berk oktay

YORUM YAĞDI

Berk Oktay bu sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme; 'Yüreğine sağlık', 'Altına imzamı atıyorum', 'Çok ama çok haklı bir isyan' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Narin Güran İkbal Uzuner Semih Çelik
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