MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sıla bebek ve Narin'in annesi tutuklanınca Gülben Ergen isyan etti! 'Kelimeler yetersiz'

Sıla bebek ve Narin'in annesi tutuklanınca Gülben Ergen isyan etti! 'Kelimeler yetersiz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti ve Sıla bebek olaylarında tutuklamalar gerçekleşti. Narin'in annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Öte yandan Sıla bebeğin annesi de tutuklandı. Bu gelişmeleri duyan Gülben Ergen dayanamadı ve isyan etti.

Sıla bebek ve Narin'in annesi tutuklanınca Gülben Ergen isyan etti! 'Kelimeler yetersiz'

MYNET-Tüm Türkiye günlerdir 8 yaşındaki Narin'i konuşuyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan Narin'in soruşturması aydınlatılmaya çalışılıyor.

narinn

ANNESİ VE AĞABEYİ TUTUKLANDI

Soruşturmaya ilişkin tüm şüphelilerin sorgulamaları sona erdi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklandı.

Öte yandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5’e çıktı.

sıla bebek annesi

SILA BEBEĞİN DE ANNESİ TUTUKLANDI

Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı.

gülben 1

Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya üzerinden isyan etti. Ergen 'İki can parçası, İki anne, İki evladının ölümünden sorumlu anne' yazarak Sıla ve Narin'in fotoğraflarını paylaştı.

gülben 2

'KELİMELER YETERSİZ'

Ergen sinirini atamadı ve paylaşımlarına devam etti. Ünlü isim başka bir tweetinde ise 'Sıla 2 yaşında, Narin 8 yaşında. İkisinin annesi de tutuklu. Kelimeler yetersiz!' ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Sürpriz Arda Güler kararı!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.