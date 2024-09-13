Sıla bebek ve Narin'in annesi tutuklanınca Gülben Ergen isyan etti! 'Kelimeler yetersiz'

MYNET-Tüm Türkiye günlerdir 8 yaşındaki Narin'i konuşuyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan Narin'in soruşturması aydınlatılmaya çalışılıyor.

ANNESİ VE AĞABEYİ TUTUKLANDI

Soruşturmaya ilişkin tüm şüphelilerin sorgulamaları sona erdi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklandı.

Öte yandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5’e çıktı.

SILA BEBEĞİN DE ANNESİ TUTUKLANDI

Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya üzerinden isyan etti. Ergen 'İki can parçası, İki anne, İki evladının ölümünden sorumlu anne' yazarak Sıla ve Narin'in fotoğraflarını paylaştı.

'KELİMELER YETERSİZ'

Ergen sinirini atamadı ve paylaşımlarına devam etti. Ünlü isim başka bir tweetinde ise 'Sıla 2 yaşında, Narin 8 yaşında. İkisinin annesi de tutuklu. Kelimeler yetersiz!' ifadelerini kullandı.