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Sıla'dan aşk açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Geçen günlerde birlikte oldukları öne sürülen Okan Can Yantır ile görüntülenen Sıla bu iddiaları yalanladı

Sıla'dan aşk açıklaması

Sıla, Ahmet Kural'la ilişkisi noktalandıktan birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır'la Asmalımescit'te görüntülenmişti.

Mekandan ayrı ayrı çıkan ikili aynı otomobile binerek Kalamış'ta bir siteye gitmişti.

Sıla, önceki akşam dostlarıyla Taksim'de bir mekanda yemek yedi. Sıla, bu gelişmelerin ardından ilk kez konuştu.

SILA VE OKAN CAN BERABER Mİ?

37 yaşındaki şarkıcı birliktelik iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ''Aramızda bir şey yok. Kendisi çok yakın arkadaşımdır. Bizden aşk çıkmaz.''

Sıla Ahmet Kural'la birlikteliğinin ardından ayrılırken; Okan Can Yantır ise Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile bir süre birlikte olduktan sonra ilişkilerini noktalamıştı.

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Okan Can Yantır sıla

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