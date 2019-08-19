Sıla: Elimizi taşın altına sokmadan...

Şarkıcı Sıla, açık hava konserleri kapsamında Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Büyük ilgi gösterilen konsere yeni şarkısı Karanfil’i seslendirerek başlayan Sıla, şarkılarının arasında yaptığı konuşmada, “Datça benim en çok beğendiğim yer. Havasını, suyunu çok seviyorum. İnanın bütün yaz denize girme fırsatım olmadı. Sadece burada denize girebildim. Deniz bana iyi geliyor. Burada adeta kendimi tuzlara bandım” dedi.

Konuşmasına Kazdağları'na değinerek devam eden Sıla, “Denize bakarken, içindeyken, dağlara ve doğaya bakıp hiçliği daha iyi hissediyor insan. Doğanın ne denli büyük olduğunu ve bunu ne kadar kolay harcadığımızı görüyoruz. Bugün çok kıymetli bir gün. Fazıl Say, çok kıymetli bir şey yaparak, Kazdağları için bir marş bestelemiş. Konserim olmasaydı ben de orada olacaktım. Elimizi taşın altına sokmadan, hiçbir meseleyi halledemeyiz” dedi.

“MUTLULUKLAR DİLİYORUM”

Sevilen şarkılarını peş peşe söyleyen Sıla, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen genç bir hayranını da kırmayıp sahneye davet etti, “Bu mutlu gününüze bizi de ortak ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. (DHA)

