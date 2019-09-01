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Sıla, Emine Bulut için söyledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, önceki akşam yeniden Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Sıla, konserde Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri ‘Ünzile’yi seslendirdi.

Sıla, Emine Bulut için söyledi

Bu yaz Bodrum Antik Tiyatroda defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde ‘Elimizi taşın altına koyalım’ diye çağrı yaptı. Geçtiğimiz hafta ölümüyle herkesi yasa boğan Emine Bulut’a ithafen Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısına, “Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz” diye başlayan Sıla, şarkının sonunda ise “Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiç bir şey halledemeyiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Konserde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan ‘Zeybek’ i de seslendiren Sıla’ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi minik efe Çağıl Ayaz eşlik etti. Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramını daha sonra ise Dünya Barış Günü’nü kutlayan minik efeyi öperek uğurladı.

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