Sıla gizli tutuyor! 3 milyon TL...

Sıla, bir Çin telefon markasının reklam yüzü oldu. Geçtiğimiz ocak ayında ülkemizdeki faaliyetlerine başlayan firmanın Sıla anlaşma kapsamında 3 milyon TL ödediği iddia edildi. Anlaşmanın detaylarının şimdilik gizli tutulduğu konuşulurken reklam ve fotoğraf çekimlerine başlandığı söyleniyor.

Şarkıcının, reklam filmi önümüzdeki günlerde kanallarda ekrana gelecek ve Türkiye’nin her şehirindeki billboard’larda kareleri yer alacak. Markanın yöneticilerinin, firmanın dünyadaki yüzü olan Leonardo DiCaprio gibi, Sıla’yı da görkemli bir davetle, tanıtacakları konuşuluyor. (gecce)

