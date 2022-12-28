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Sıla İlker Kaleli aşkını dile getirdi

28.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla, birlikte aşk yaşadığı İlker Kaleli'ye aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi için, "Bağlanmak diye bir duygum var elbette, İlker’e bağlandım mesela… net. Müziğe, edebiyata bağlandım" dedi

Sıla İlker Kaleli aşkını dile getirdi

Bu hafta “Mazideki Yeni Yıllar” adlı yılbaşı konseptiyle programında başarılı müzisyen ve söz yazarı Sıla’yı ağırlayan Can Şengün, “Fevkalade bir üreticisin, inanılmaz şarkılar yazıyorsun ve ne zaman dinlesek “bu Sıla’nın elinden çıkmış bir şarkı” diyebiliyoruz. Bu müzik aşkın nereden geliyor, paylaşmak ister misin?” sorusunu yanıtlayan Sıla, “İçten geliyor sanıyorum çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var ve ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum.

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Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir. Yetenek kişiyi seçer, çağırınca gelmez yani sonradan olma bir şey değildir. Dolayısıyla sizi seçiyor ve bir noktada şunu diyorsunuz; “Bu işi profesyonel olarak yapabilir miyim, altından kalkabilir miyim, bir hayat uğraşı olarak görebilir miyim ya da başka şeylerle uğraşırken hobi olarak üreterek bu yangını söndürebilir miyim? Aslında bu bir seçim ve ben ilkini seçtim.” yanıtını vererek dinleyicileri adeta büyüledi.

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"BAĞLANMAK GÜZEL BİR HİS, İLKER’E BAĞLANDIM MESELA"

Mazide kalan sevilen şarkıları seslendiren Sıla, yılbaşı programına özel olarak Zeki Müren’in her yılbaşı yaptığı televizyon konuşmalarını salondaki izleyicilerle peş peşe izledikten sonra “Engerek” şarkısının hikayesini de izleyicileriyle paylaştı. Saksafon sesinden hoşlanmayan Sıla, Can Şengün’ün sürpriz yapıp saksafonla çalınmış parçaları ard arda dinletmesinin üzerine; “Kimse kusuruma bakmasın, sevenlerden ve çalanlardan da özür diliyorum ama saksafon sesinden hoşlanmıyorum, bence romantik de değil. Fakat sevgili Erol Evgin ile söylediğimiz ve İskender Paydaş’ın düzenlediği “Ateşle Oynama” şarkımda biliyorsunuz saksafon kullanıldı ve itiraf etmek gerekirse çile içinde söylemiştim. Ancak Erol abiye sevgim ve saygım sonsuz olduğundan gıkımı dahi çıkarmadım.”

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Yanıtıyla Can Şengün ve konukları kahkahalara boğdu. Programın sevilen bölümü “Duygu Tombalası”ndan bir duygu çekip, kendi hayatından bir hikaye anlatması beklenen ve ‘Bağlanmak’ duygusunu çeken Sıla; “Bağlanmak diye bir duygum var elbette, İlker’e bağlandım mesela… net. Müziğe, edebiyata bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey çünkü sahip çıkmak vardır temelinde. Sahip çıktığınız şeyler özel şeylerdir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir. Bir yerlerde var olan yahut kaybettiğiniz aidiyet duygusunu da çağırır. Ben aidiyet duygusuyla çok geç tanıştım mesela. Belki bunda ailemden erken yaşta ayrılmamın da etkisi var. Bağlanmak güzeldir yani ama bağımlı olmak iyi değildir.” yanıtını vererek izleyenleri oldukça etkiledi.

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