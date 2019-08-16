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Sıla konserde Hazer Amani arabada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bodrum'da konser veren Sıla'yı sevgilisi Hazer Amani dışarıda arabada bekledi. İkili birlikte görüntü vermemek adına her yolu denedi.

Sıla konserde Hazer Amani arabada!

Sıla Gençoğlu ile şef sevgilisi Hazer Amani aşkı geçtiğimiz Ocak ayından beri devam ediyor.. İlk yakalandıkları zaman Şef Hazer Amani'nin evli olmasından dolayı proje görüşmesi yaptıklarını söyleyen çift, geçtiğimiz hafta Sıla'nın açıklaması ile ilişkileri yaşadıklarını kabul etmişti.

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Bu süre zarfında eşinden boşanan Şef Hazer Amani yeni aşkını bir an olsun yalnız bırakmıyor.. Bodrum Antik'te konser veren güzel sanatçıyı sevgilisi konser bitene kadar özel aracında bekledi.. Bir ara sigara içmek için arabadan inen ünlü şefi magazinsever takipçiler görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
sıla hazer amani

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