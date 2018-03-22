Sıla'nın annesini görenler şaşırıyor!

Ahmet Kural'dan kısa bir süre önce ayrılan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından anne ve babasının evlilik yıldönümünü kutladı.

Ünlüler ve anneleri

Çocukları magazin dünyasını sallarken onlar arka planda yaşıyor. İşte ünlüler ve anneleri...

1 / 47 Şarkıcı Sıla, anne ve babasının yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kendisi için son derece anlamlı olan bu güne dair dikkat çekici satırlar yazdı.

2 / 47 İşte Sıla’nın o paylaşımı: “1970'den bugüne. Okul yolundan bana kadar. Kıymetlilerim annem ve babamın evlilik yıl dönümlerinde onlara gönlümden demet demet karanfiller, güller…”

3 / 47 Sıla’nın bu paylaşımına gelen çok sayıda yorumdaki ortak nokta şarkıcının annesine olan benzerliğiydi… Herkes Sıla’nın güzelliğini annesinden aldığını söylerken onun da böyle bir evlilik yapmasını istemeleri dikkatlerden kaçmadı.

4 / 47 Bensu Soral

5 / 47 Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri

6 / 47 Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri

7 / 47 Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri

8 / 47 Her yaptıkları olay olan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını "güzel annem" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

9 / 47 'Cicişler' olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını paylaştı. Ciciş kardeşlerin annesini görenler gözlerine inanamadı.

10 / 47 "GÜZEL ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTILAR Sosyal medyayı aktif kullanan Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını "güzel annem" notuyla paylaştı.

11 / 47 Tuba Büyüküstün de güzelliğini annesinden almış.

12 / 47 Tuba Büyüküstün ve annesi Handan Hanım

13 / 47 Kate Upton

14 / 47 Angelina Jolie de yaş aldıkça annesi Marcheline Bertrand'a benziyor.

15 / 47 KAte Upton ve annesi Shelley

16 / 47 Angelina Jolie'nin güzelliğini kimden aldığı çok belli.

17 / 47 Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.Ünlü şarkıcı bu kez annesiyle fotoğrafını paylaştı.

18 / 47 Karleusa, annesi Divna ile bu kareyi sosyal medyada yayınladı.

19 / 47 Büşra Pekin

20 / 47 Oyuncu Büşra Pekin ve annesi Emine Pekin

21 / 47 Merve Boluğur

22 / 47 Güzel oyuncu Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Annesi ile alışveriş yapan Boluğur'un baştan aşağıya siyah giymesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun annesinin de karalara bürünmesi, "Merve'nin siyah sevgisi annesinden geliyor" dedirtti.

23 / 47 Anne ve babanını fotoğrafını Instagram'da paylaşan Mustafa Ceceli paylaşımın altına "Anne ve babam da bize katıldı bugün. Hava da kıyak yaptı maşallah püfür püfür" notunu ekledi.

24 / 47 Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan isimlerden birisi de Nesrin Cevadzade.

25 / 47 Güzel oyuncu son paylaşımında takipçilerine sürpriz yaparak annesine yer verdi

26 / 47 Annesi Feride Cevadzade ile fotoğrafının altına ise "Cazibe ve olanustu kaynağın nedeni belli oluyor " yorumları geldi

27 / 47

28 / 47 Esra Erol

29 / 47 Esra Erol ve annesi

30 / 47 Aleyna Tilki

31 / 47 Aleyna Tilki ve annesi

32 / 47 Aleyna Tilki ve annesi

33 / 47 Adriana Lima

34 / 47 Adriana Lima ve annesi

35 / 47 Hadise

36 / 47 Hadise ve annesi

37 / 47 Yeliz Yeşilmen

38 / 47 Yeliz Yeşilmen ve annesi

39 / 47 Sinan Akçıl

40 / 47 Sinan Akçıl'ın annesi

41 / 47 Sinan Akçıl'ın annesi

42 / 47 Elçin Sangu

43 / 47 Elçin Sangu ve annesi

44 / 47 Ebru Şancı

45 / 47 Ebru Şancı ve annesi

46 / 47 Ivana Sert