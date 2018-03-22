MAGAZİN

Sıla'nın annesini görenler şaşırıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Sıla, annesi ve babasının evlilik yıl dönümünü bu duygusal satırlarla kutladı. Fotoğrafta herkes Sıla'nın annesine takıldı

Ahmet Kural'dan kısa bir süre önce ayrılan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından anne ve babasının evlilik yıldönümünü kutladı.

Ünlüler ve anneleri

Çocukları magazin dünyasını sallarken onlar arka planda yaşıyor. İşte ünlüler ve anneleri...

1 / 47

Şarkıcı Sıla, anne ve babasının yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kendisi için son derece anlamlı olan bu güne dair dikkat çekici satırlar yazdı.
2 / 47

İşte Sıla’nın o paylaşımı:

İşte Sıla’nın o paylaşımı:
“1970'den bugüne. Okul yolundan bana kadar. Kıymetlilerim annem ve babamın evlilik yıl dönümlerinde onlara gönlümden demet demet karanfiller, güller…”
3 / 47

Sıla’nın bu paylaşımına gelen çok sayıda yorumdaki ortak nokta şarkıcının annesine olan benzerliğiydi… Herkes Sıla’nın güzelliğini annesinden aldığını söylerken onun da böyle bir evlilik yapmasını istemeleri dikkatlerden kaçmadı.
4 / 47

Bensu Soral
5 / 47

Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
6 / 47

Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
7 / 47

Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
8 / 47

Her yaptıkları olay olan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını "güzel annem" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
9 / 47

'Cicişler' olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını paylaştı. Ciciş kardeşlerin annesini görenler gözlerine inanamadı.
10 / 47

"GÜZEL ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTILAR Sosyal medyayı aktif kullanan Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını "güzel annem" notuyla paylaştı.
11 / 47

Tuba Büyüküstün de güzelliğini annesinden almış.
12 / 47

Tuba Büyüküstün ve annesi Handan Hanım
13 / 47

Kate Upton
14 / 47

Angelina Jolie de yaş aldıkça annesi Marcheline Bertrand'a benziyor.
15 / 47

KAte Upton ve annesi Shelley
16 / 47

Angelina Jolie'nin güzelliğini kimden aldığı çok belli.
17 / 47

Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.Ünlü şarkıcı bu kez annesiyle fotoğrafını paylaştı.
18 / 47

Karleusa, annesi Divna ile bu kareyi sosyal medyada yayınladı.
19 / 47

Büşra Pekin
20 / 47

Oyuncu Büşra Pekin ve annesi Emine Pekin
21 / 47

Merve Boluğur
22 / 47

Güzel oyuncu Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Annesi ile alışveriş yapan Boluğur'un baştan aşağıya siyah giymesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun annesinin de karalara bürünmesi, "Merve'nin siyah sevgisi annesinden geliyor" dedirtti.
23 / 47

Anne ve babanını fotoğrafını Instagram'da paylaşan Mustafa Ceceli paylaşımın altına "Anne ve babam da bize katıldı bugün. Hava da kıyak yaptı maşallah püfür püfür" notunu ekledi.
24 / 47

Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan isimlerden birisi de Nesrin Cevadzade.
25 / 47

Güzel oyuncu son paylaşımında takipçilerine sürpriz yaparak annesine yer verdi
26 / 47

Annesi Feride Cevadzade ile fotoğrafının altına ise "Cazibe ve olanustu kaynağın nedeni belli oluyor " yorumları geldi
27 / 47

28 / 47

Esra Erol
29 / 47

Esra Erol ve annesi
30 / 47

Aleyna Tilki
31 / 47

Aleyna Tilki ve annesi
32 / 47

Aleyna Tilki ve annesi
33 / 47

Adriana Lima
34 / 47

Adriana Lima ve annesi
35 / 47

Hadise
36 / 47

Hadise ve annesi
37 / 47

Yeliz Yeşilmen
38 / 47

Yeliz Yeşilmen ve annesi
39 / 47

Sinan Akçıl
40 / 47

Sinan Akçıl'ın annesi
41 / 47

Sinan Akçıl'ın annesi
42 / 47

Elçin Sangu
43 / 47

Elçin Sangu ve annesi
44 / 47

Ebru Şancı
45 / 47

Ebru Şancı ve annesi
46 / 47

Ivana Sert
47 / 47

Ivana Sert ve annesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ünlülerin anneleri sıla

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Arduç ile Gupse Özay evleniyor mu?

Barış Arduç ile Gupse Özay evleniyor mu?

Vatanım Sensin'in Efsun'u Merve Dizdar nişanlandı

Vatanım Sensin'in Efsun'u Merve Dizdar nişanlandı

Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncusu Adnan Koç uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncusu Adnan Koç uyuşturucu operasyonunda yakalandı

1991'deki fotoğrafını paylaştı!

1991'deki fotoğrafını paylaştı!

Merve Boluğur yeni saç rengiyle olay oldu

Merve Boluğur yeni saç rengiyle olay oldu

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.