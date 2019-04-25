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Sıla'nın avukatından savcılığın itirazına açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun arasındaki darp davasında, savcılığın yaptığı itiraz sonrasında, Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir tarafından basın açıklaması yapıldı.

Sıla'nın avukatından savcılığın itirazına açıklama

Açıklamada, savcılığın istinaf talebinin sadece, "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarına ilişkin olduğu, "Kasten yaralama" suçuna ilişkin bir itirazda bulunulmadığı belirtildi. Öte yandan, avukat Epözdemir, Kural'ın cezasının ertelenmesi kararına da itirazda bulundu.

Avukat Rezan Epözdemir'in basın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istinaf talebi sadece, hakaret ve tehdit suçlarına ilişkindir. Bahse konu istinaf dilekçesinde yerel mahkeme kararının "tehdit" ve "hakaret" suçları yönünden eksik inceleme nedeniyle kaldırılması talep edilmektedir. Bu yalnızca itiraz mahiyetinde bir talep olup, bahse konu itiraz, mahkeme kararının kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Yine bu yönde algıyı değiştirmeye yönelik manipülatif çabaların olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. Tekraren belirtmek gerekir ki, savcılığın bu itirazı sadece ve sadece "tehdit" ve "hakaret" suçlarına ilişkindir. Kasten yaralama suçuna ilişkin bir itiraz söz konusu değildir. Müvekkil Sıla Gençoğlu'nun sanık tarafından kasten yaralandığından bahisle hakkında verilen cezaya ilişkin savcılıkça bir itirazda bulunulmamış; bu hususta mahkeme kararının isabetli olduğu tespit edilmiştir. Yalnızca "hakaret" ve "tehdit" suçu bakımından olay sırasında yan evde bulunan tanığın tehdit ve hakarete ilişkin fiilleri duyup duyamayacağının tespiti açısından, dosyaya karşı tarafça sunulan bilimsel görüş de dikkate alınarak bu hususta bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini belirtilmiştir." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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