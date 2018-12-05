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'Sıla’nın darp edildiğini duydum' diyen tanık Ahmet Kural’ı savcılığa şikayet etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural'ın yalancı tanıklıkla suçladığı lise öğrencisi H.Z.T. “Ahmet Kural bana iftira atıyor“ diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tanık lise öğrencisi şikayet dilekçesinde tanık olduğu Sıla-Ahmet Kural kavgasını anlattı. Tanık, “Ahmet Kural psikolojik baskı uygulamaktadır. İftira suçundan cezalandırılmasını istiyorum“ dedi.

'Sıla’nın darp edildiğini duydum' diyen tanık Ahmet Kural’ı savcılığa şikayet etti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sıla’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Ahmet Kural ve Sıla tartışmasında yandaki villada o geceye tanık olduğunu ifade eden, H.Z.T’nin. (17), “Ben yalancı tanıklık yapmadım” diyerek Ahmet Kural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ‘iftira’ suçlamasıyla şikayetçi olduğunu söyledi. H.Z.T. dilekçesinde, olay günü Ahmet Kural’ın villasının yanındaki villada, arkadaşı ile oturduğunu, gece saat 04.00 sıralarında Kural’ın villasında tartışma sesi duyduğunu belirterek, “Ahmet Kural’ın bir kadına tokat attığını kadının ‘Ahmet yapma içeri geçmek istiyorum’ şeklinde sözlerine rağmen Ahmet Kural’ın bağırmalarının devam ettiğini, kadına galiz küfürler ettiğini duyduğunu” söyledi.

‘INSTAGRAMDAN MENAJERİNE ULAŞTIK’

Sözcü'den Sevin Begüm YAVUZ'un haberine göre, Darp olayını Sıla’nın şikayeti üzerine duyduklarını ifade eden H.Z.T., “Sıla’nın instagram hesabından sılanın menajerine ulaştık, tanıklık edebileceğimizi söyledik. Duyduklarımızı ve bildiklerimizi savcılık makamına aktardık. Bu süreçte Ahmet Kural kendisini suçtan kurtarmak maksadıyla yalan tanıklık yaptığımı iddia etmektedir. Psikolojik baskı uygulamak için de haberler yaptırmaktadır. Bu nedenle Ahmet Kural’ın iftira suçundan cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

‘İFADE VERMEK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK’

Lise öğrencisi tanık H.Z.T. soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde ise, olay gecesi saat 04.00 sıralarında Ahmet Kural’ın evinden tartışma sesler geldiğini ifade ederek, “Bir kadınla tartıştığını hatta kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Fakat bunun Sıla olduğunu anlamadık. Dayak seslerinin yanında Ahmet Kural’ın ‘Or…sun sen, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor’ şeklinde seslerini duyduk. Sürekli bahçe ve ev arasında sesler gidip geliyordu. Bir ara kadından ‘Ahmet yapma içeri geçmek istiyorum’ şeklinde sözler söylediğini duyduk. İki ev arasında herhangi bir duvar yoktur. Sınır sadece uzun ağaçlardır. Yaşananları görmedik ama duyduk. Olaydan sonra Sıla’nın menajerine ulaştık. İfade vermek istediğimizi söyledik. Sıla bize ulaşmadı biz Sıla’ya ulaştık” dedi.

SILA’NIN AVUKATI DARP RAPORUNU PAYLAŞTI

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun avukatı, şarkıcının olaydan sonra, 31 Ekim tarihinde özel bir hastaneden aldığı darp raporunu paylaşmıştı.


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