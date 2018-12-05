'Sıla’nın darp edildiğini duydum' diyen tanık Ahmet Kural’ı savcılığa şikayet etti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sıla’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Ahmet Kural ve Sıla tartışmasında yandaki villada o geceye tanık olduğunu ifade eden, H.Z.T’nin. (17), “Ben yalancı tanıklık yapmadım” diyerek Ahmet Kural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ‘iftira’ suçlamasıyla şikayetçi olduğunu söyledi. H.Z.T. dilekçesinde, olay günü Ahmet Kural’ın villasının yanındaki villada, arkadaşı ile oturduğunu, gece saat 04.00 sıralarında Kural’ın villasında tartışma sesi duyduğunu belirterek, “Ahmet Kural’ın bir kadına tokat attığını kadının ‘Ahmet yapma içeri geçmek istiyorum’ şeklinde sözlerine rağmen Ahmet Kural’ın bağırmalarının devam ettiğini, kadına galiz küfürler ettiğini duyduğunu” söyledi.

‘INSTAGRAMDAN MENAJERİNE ULAŞTIK’

Sözcü'den Sevin Begüm YAVUZ'un haberine göre, Darp olayını Sıla’nın şikayeti üzerine duyduklarını ifade eden H.Z.T., “Sıla’nın instagram hesabından sılanın menajerine ulaştık, tanıklık edebileceğimizi söyledik. Duyduklarımızı ve bildiklerimizi savcılık makamına aktardık. Bu süreçte Ahmet Kural kendisini suçtan kurtarmak maksadıyla yalan tanıklık yaptığımı iddia etmektedir. Psikolojik baskı uygulamak için de haberler yaptırmaktadır. Bu nedenle Ahmet Kural’ın iftira suçundan cezalandırılmasını istiyorum” dedi.