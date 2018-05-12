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Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Mardin konserinde 'Yoruldum' şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Sıla'nın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra kendini işine adayan Sıla, Mardin konserinde 'Yoruldum' şarkısını söylerken çok duygulandı.

"FENA OLDUM" DİYEREK AĞLAMAYA BAŞLADI

Sıla Gençoğlu, 'Yoruldum' şarkısını söylediği sırada "Fena oldum" diyerek sahnede ağlamaya başladı. Birkaç hayranı Sıla'nın gözyaşı döktüğü anı görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı.

'Yoruldum' şarkısının sözleri şöyle;

Ben yoruldum/Söyle senin gücün var mı hâlâ?/ Kaç yenilgi var söyle ömürde Allah aşkına/ Akışına bıraktım gidiyorum/ Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum/ Hem eriyorum günden geceye/ Hem kapı duvar verilmiş sözlere.

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Anahtar Kelimeler:
sıla ağladı yoruldum Mardin

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