Sıla'nın İlker Kaleli'ye kurduğu cümleler olay oldu!

Hazer Amani ile boşanmasından sonra bir süre adı aşk dedikodularına karışmayan Sıla Gencoğlu gönlünü yeniden birine kaptırdı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ancak başarılı şarkıcının paylaşımına düştüğü o not ise takipçilerine eskiyi hatırlattı.

AŞKTAN YANA YÜZÜ GÜLMEDİ

Aşktan yana şanslı olmayan Sıla, bir dönem Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ilişkisini bitirmesinin ardından, ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olduğunu duyurdu. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çift kısa süre sonra boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Boşanmanın ardından ünlü şarkıcının adı oyuncu İlker Kaleli ile anılmaya başlanmıştı.

SONUNDA AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER

Uzun süredir aralarındaki ilişkiyle anılan çift sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen fotoğraflarını romantik notlarla paylaşarak birbirlerine duydukları aşkı dile getirdi. Sıla, paylaşımına ‘Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.’ ifadelerini kullandı.

İlker Kaleli ise paylaştığı fotoğrafa ‘Gelirmiş… Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine… Bilmediğim, canımdan can bir yere…’ notu ile paylaştı.