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Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural'dan 1,5 ay önce ayrılan şarkıcı Sıla'nın, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır'la beraber olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın aşkı magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu. Aşkları kısa sürede öylesine ses getirmişti ki ikili hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları onları trend listesine bile sokmuştu.

Sıla zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi.

Sıla'nın, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine soktuğu, şiddet uyguladığı ve bu yüzden ilişkinin bittiği iddia edilmişti.

Tüm bu iddialar tazeliğini korurken Seda Sayan'la programında Sıla'nın Okan Can Yantır ile beraber olduğu iddia edildi. (Posta)

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?
Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır.

Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür.

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Arda Turan, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştır ve günümüzde Possible'ın yöneticisi olarak Okan Can Yantır görev yapmaktadır.

Bir süre bazı gazetelerde ve yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Okan Can Yantır, Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisidir.

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