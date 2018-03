Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın aşkı magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu. Aşkları kısa sürede öylesine ses getirmişti ki ikili hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları onları trend listesine bile sokmuştu.

Sıla zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi.

Sıla'nın, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine soktuğu, şiddet uyguladığı ve bu yüzden ilişkinin bittiği iddia edilmişti.

Tüm bu iddialar tazeliğini korurken Seda Sayan'la programında Sıla'nın Okan Can Yantır ile beraber olduğu iddia edildi. (Posta)

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır.