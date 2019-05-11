MAGAZİN

Sıla ve Haluk Levent arasında soğuk rüzgarlar! Takipten çıkardılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla Gençoğlu'na birçok ünlü isimden destek yağmıştı. Bu isimlerden biri de Haluk Levent olmuştu. Haluk Levent, Sıla'ya destek paylaşımlarını kaldırdı ve Sıla'yı takipten çıkardı.

Sıla ve Haluk Levent arasında soğuk rüzgarlar! Takipten çıkardılar

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddia edilen Sıla Gençoğlu'na destek veren ünlülerden biri olan Haluk Levent'in attığı destek tweetlerini silmesi ve sosyal medyadan Sıla'yı takip etmeyi bırakması aralarında küs oldukları dedikodularını beraberinde getirdi.

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Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural, tarafından darp edilmesi magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. O dönem pek çok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek olmuştu.

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O isimlerden biri de Haluk Levent idi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından şarkıcı Sıla'ya destek olarak "Sıla seni çok seviyoruz" yazmıştı.

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Ancak daha sonra Haluk Levent ile Sıla'nın birbirlerini takipten çıkararak, Levent'in paylaştığı destek tweetini silmesi akıllara 'küstüler mi?' sorusunu getirdi.

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İki taraftan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İki ismin birbirlerini neden takipten çıkardığı ise merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
haluk levent sıla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SILA AHMET KURALIN AHINI ALDIN KADIN HAKLARINI KULLANDIN ŞNSANLARI DA KULLANDIN AMA AH ALANLARIN NE YÜZÜ GÜLER NEDE HUZURU OLUR KÖTÜ VE YALANLARDA ÇABUK ÇIKAR GİZLİ KALMAZ KADINLAR DÜRÜST OLSA EN KIRAL ERKEĞİ İLE AİLESİNİ KURAR YÜRÜTÜR AİLEYİ YÜRÜTEN TEMELİ KADINDIR TABİ AİLESİ VARSA
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