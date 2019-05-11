Sıla ve Haluk Levent arasında soğuk rüzgarlar! Takipten çıkardılar

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddia edilen Sıla Gençoğlu'na destek veren ünlülerden biri olan Haluk Levent'in attığı destek tweetlerini silmesi ve sosyal medyadan Sıla'yı takip etmeyi bırakması aralarında küs oldukları dedikodularını beraberinde getirdi.

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural, tarafından darp edilmesi magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. O dönem pek çok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek olmuştu.

O isimlerden biri de Haluk Levent idi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından şarkıcı Sıla'ya destek olarak "Sıla seni çok seviyoruz" yazmıştı.

Ancak daha sonra Haluk Levent ile Sıla'nın birbirlerini takipten çıkararak, Levent'in paylaştığı destek tweetini silmesi akıllara 'küstüler mi?' sorusunu getirdi.

İki taraftan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İki ismin birbirlerini neden takipten çıkardığı ise merak konusu oldu.



