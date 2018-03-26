MAGAZİN

Sıla yine imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra adı son zamanlarda Can Yantır ile aşk yaşadığı iddaalarına karışan şarkıcı Sıla önceki gün Atatürk havaalanında görüntülendi.

Sıla yine imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken Sıla'nın gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi. Havaalanında karşısında muhabirleri gören Sıla koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi.

Muhabirlerin “Can Yantır ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorusuna “Arkadaşlar daha önce gereken cevabı verdim. Konser için İspanya'ya gidiyorum. Kolay gelsin” demekle yetindi.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ AŞKLA BAŞLADI

Oyuncu Ahmet Kural’la ayrıldıktan sonra kısa aralıklarla imaj değişikliğini yaptığını gördüğümüz Sıla, havalimanında yine farklı biri olarak muhabirlerin karşısına çıktı. Sürekli olarak saçıyla oynayan ve hatta verdiği konserlerde giydiği cüretkar kıyafetlerle hakkında silikon taktırdığı iddiaları bile dolaşan şarkıcının hızına yetişmek pek de mümkün görünüyor. Aslında Sıla’yı sosyal medya hesabından takip edenler onun bu değişiklikleri Ahmet Kural’la ilişki yaşamaya başladığı dönemde yapmaya başladığını hatırlayacak…

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Anahtar Kelimeler:
sıla imaj saç modeli

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ATEŞ EDİYO MUBAREK
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