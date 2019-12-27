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  4. Silah sesi duyan komşular polisi aradı! Korkunç olay

Silah sesi duyan komşular polisi aradı! Korkunç olay

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Osmaniye’de 23 yaşındaki 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın evde tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis cinayet ile ilgili ölen kadının babası ile kocasını gözaltına aldı.

Silah sesi duyan komşular polisi aradı! Korkunç olay

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşında 1 çocuk annesi ve 4 aylık da hamile olduğu öğrenilen Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve babası İsmail Kaya geldi. Bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaya’nın tabanca ile vurulduğu sırada evde 4 yaşındaki çocuğunun ve eşi Kadir Kaya’nın da yanında olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayetin ardından Osmaniye polisi ölen kadının babası İsmail Kaya’yı ve eşi Kadir Kaya’yı gözaltına aldı. Ölen kadının cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak defnedildi. Olay ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye cinayet

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