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Silahı tutukluk yapınca takip etti, dükkanın içinde öldürdü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahı tutukluk yapan zanlı, alacaklı olduğu kişiyi takip ederek dükkanın içinde vurdu.

Silahı tutukluk yapınca takip etti, dükkanın içinde öldürdü

Olay, 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araba alım-satım işleriyle uğraştığı öğrenilen Abdulkadir Tay (54) ile Muharrem U. (52) arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve Muharrem U. belindeki silahı çıkartarak tartıştığı Abdulkadir Tay’a ateş etti. İlk anda yaralanmayan Abdulkadir Tay kaçmaya çalışırken Muharrem U. bir kez daha ateş etmek istedi ancak tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine Abdulkadir Tay, bir oto galericinin içine girerek saklanmaya çalıştı. Muharrem U., Tay’ı takip ederek dükkana girdi ve silahla vurarak öldürdü. Muharrem U. aracına binerek uzaklaşırken Abdulkadir Tay, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, olayla ilgili çalışmaları sürerken, katil zanlısı Muharrem U., olaydan 4 gün sonra, 13 Aralık Cuma günü, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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"BANA OTOMOBİL ALMASI İÇİN 55 BİN TL'LİK ÇEK VERDİM, BENİ OYALADI"

İşlediği cinayetten 4 gün sonra polise teslim olan Muharrem U.’nun emniyetteki ifadesinde, “Abdulkadir Tay’ı 3-4 yıldır tanırım. Kendisi araç alım-satımıyla uğraşır. Bir süre önce bana araba alması için kendisine 55 bin TL’lik bir çek verdim. Aradan 2 hafta geçmesine rağmen bana dönüş yapmadı ve beni oyaladı. Olay günü kendisiyle tartışmaya başladık, daha sonra silahımı çıkartıp ateş ettim. İlkinde yaralanmadı, ikincisinde silahım tutukluk yaptı, bir dükkanın içine girdi ve onu takip ettim. İçeride silahımı yine sıktım ve öldürdüm, pişmanım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHI TUTUKLUK YAPTI, PEŞİNDEN GİDİP TEKRAR ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Muharrem U.’nun silahıyla Abdulkadir Tay’a ateş ettiği, ardından ikinci kez ateş etmek istediği ama silahın tutukluk yaptığı, Abdulkadir Tay’ın bu esnada kaçarak bir iş yerine girdiği ve Muharrem U.’nun da onun peşinden içeri girdiği görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bağcılar cinayet tutukluk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ömrün bitti 55 bin tl için degdimi ahiretin de bitti ailen de bitti yazık oldu :(
boş dava degermi bir canı alıp ömürboyu içerde yatmak vuran kişide ömrünün sonuna kadar çıkamaz mezara gömmek için çıkarırlar
artık ömür boyu yatarsın, alacak verecek derdin olmaz. ne mutlu. ayrıca cezaevinde mahkümlar ve gardiyanlar sana ömür boyu saygı duyarlar. ooooo abimiz çekmiş vurmuş, gözü kara ne kahraman derler. vay abi hoş geldin der seni bir ömür onorize ederler. kazara affa uğrayıp çıksan bile. vay abim çekmiş deli kanlıca vurmuş der yolda önünden çekilirler. ne saaadet.
@albertokoni peki ne yapsın iyi yaptın ye paramı emeğimi ye ben korkak biri olarak yaşamaya devam edeyimmi desin adam yapmamış işte umarım siz yaparsınız başınıza gelirse KESİNDE SESSİZCE EVİNE DÖNERSİN.
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