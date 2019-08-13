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Silahlar yola saçıldı! Gerçek ortaya çıktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 20:19 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaraladı. Öte yandan cipin avcılara ait olduğu öğrenilirken, araçtan yola savrulan av tüfekleri, tabancalar ve bu silahlara ait mermiler jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak toplandı.

Silahlar yola saçıldı! Gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Cipin ters dönerek durabildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan Beliz Ay, Elif, Çağlar ve Arif Gedik ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Cipin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan cipin avcılara ait olduğu öğrenilirken, araçtan yola savrulan av tüfekleri, tabancalar ve bu silahlara ait mermiler jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak toplandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce silah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kimbilir kaç tane masum canlının canını alacaklardı.Günün en keyifli haberi :D
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