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  4. Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

23.11.2024 23:34
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Hem EL-Kaide hem de DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanan, geçen sene cezavinden çıkan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk TV programlarında boy göstermeye başladı. Öyle ki, bazı sosyal medya platformları Halis Bayancuk'un sözlerini paylaştı. Peki Ebu Hanzala o yayında ne söyledi?

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Akit TV isimli televizyon programına çıkan Hali Bayancuk; kendisine bağlı tarikat müritlerinin cuma namazı kılmadığını söyledi. Kendilerinin fıkıh anlayışına uymadığını söyleyen Ebu Hanzala'nın bu yayında söyledikleri sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşıldı.

CANLI YAYINDA NELER SÖYLEDİ NELER: "KEMALİZM TÜRK HALKINA NE YAPMIŞSA PKK DA KÜRT HALKINA AYNISINI YAPTI"

Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk; Kemalizm'in Türk halkını İslam'dan kopardığını iddia ederken burada Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor. Bayancuk'un sözleri şu şekilde;

"PKK marksist leninist bir kavramdır. Terör örgütü İslami bir kavram olmadığı için ben terör örgütü kelimesini kullanmayı tercih etmiyorum. İslamda terörün karşılığı yeryüzünde bozgunculuk yapmaktır. Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır. Halkı İslamdan uzaklaştırmak için çaba içine girmiştir."

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GEÇEN SENE CEZAEVİNDEN ÇIKTI! ÖVÜLEN İSİM ÖRGÜT LİDERİ

Anadolu Ajansı'nın 8 Şubat 2021'de geçtiği haberdeki ibare şu şekilde; "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yani bugün sosyal medyada öne çıkarılan Halis Bayancuk; hapis cezası alan tutuklanan bir ÖRGÜT LİDERİ!

Halis Bayancuk, 2023 yılında tahliye oldu.

burak yüksel

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Akit Gazetesi DEAŞ El Kaide
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