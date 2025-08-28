YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Silajlık mısır hasadı başladı: Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası’nda silajlık mısır hasadı başladı. Kış aylarında hayvan yemi olarak kullanılan ve son yıllarda çiftçilerin gözdesi haline gelen silajlık mısır, bölge hayvancılığına önemli katkı sağlıyor.

Silajlık mısır hasadı başladı: Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu

Erzincan’ın Çatalören köyünde çiftçi Emre Çimen, silajlık mısır hasadını gerçekleştirdi. Son yıllarda Erzincan Ovası’nda kaba yeme alternatif olarak yoğun şekilde tercih edilen silajlık mısır, hem çiftçilere ek gelir sağlıyor hem de hayvancılığın gelişimine katkıda bulunuyor.

Silajlık mısır hasadı başladı: Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu 1

SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİ

İklim ve coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası’nda üretici Emre Çimen’e ait yaklaşık 20 bin dönüm arazide silajlık mısır üretimi yapılıyor. Bu üretimden elde edilen mahsul, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Silajlık mısır hasadı başladı: Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu 2

"BESLEYİCİ BİR YEM HALİNE GELİYOR"

Hasadı gerçekleştiren üretici Emre Çimen, sezon hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl kış şartlarının erken başlaması ve geç bitmesi ile yağmurların zamansız yağması bazı sıkıntılar yaşatsa da şükürler olsun verimimiz gayet güzel. Erzincan’da silajlık mısır üretimi yapıyoruz. Mısırlarımızı biçerdöverlerle hasat ettikten sonra parçalayarak silaj havuzlarında sıkıştırıyoruz. Üstünün örtülmesiyle birlikte mayalanma süreci başlıyor. Bu işlem tamamlandığında silaj, hayvanlar için besleyici bir yem haline geliyor. Çiftliklerde katı yem olarak kullanılan silaj, hayvancılığa da büyük fayda sağlıyor. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum, Erzincan için verimli bir sezon geçiriyoruz."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef 'Dünyadan meyveli yemek' tarifleri...MasterChef 'Dünyadan meyveli yemek' tarifleri...
Mucize besin: Faydaları saymakla bitmez...Mucize besin: Faydaları saymakla bitmez...

Anahtar Kelimeler:
Erzincan Mısır yem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Melek Mosso’dan taciz itirafı: "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

Melek Mosso’dan taciz itirafı: "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı

Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.