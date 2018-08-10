Şilan Makal Bodrum'da! Makyajsız haliyle görüntülendi

'Yeni Gelin' dizisininin Dilan'ı Şilan Makal yazın tadını Bodrum'da çıkarıyor. Geçtiğimiz gün makyajsız halde kahvaltı yaparken görüntülenen Makal doğal haliyle beğeni toyladı.

Genç oyuncu enceki gün 5 Oda Otel'in plajında sini ile gelen kahvaltısını yaptı. Ne var ne yok yedi. Ardından denize girdi. Ama suyu soğuk bulunca çabucak çıktı.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da doğan Şilan Makal, Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Adını, 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter’in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Şilan Makal, popçu Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol almıştı.

Show TV'deki 'Yeni Gelin' dizisinde 'Dilan' karakterini canlandırıyor. (POSTA)



