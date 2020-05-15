Şilan Makal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şilan Makal neden gündem oldu?

Şilan Makal bir anda günün magazin gündeminde trend oldu. Böylece olunca magazin gündemini takip eden etmeyen herkes Şilan Makal kimdir ve bugün neden gündem oldu araştırmaya başlandı. İşte Şilan Makal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor gibi detaylarla hakkında merak edilenler...

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.

Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

ŞİLAN MAKAL KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Makal, 27 yaşındadır.

ŞİLAN MAKAL NERELİ?

Şilan Makal, İstanbul doğumludur.

ŞİLAN MAKAL NEDEN GÜNDEM OLDU?

Şilan Makal ve Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı, Mayıs ayında düğün yapmayı planlıyordu ama koronavirüs salgını nedeniyle planda değişikliğe gitti. İkili, Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade bir nikah ile dünya evine girdi. Sıkı önlemlerin alındığı törene yalnızca aileler katıldı.

