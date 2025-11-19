Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybetti

ŞİLİ’nin Patagonya bölgesindeki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda doğa yürüyüşüne çıkan 5 turistin şiddetli fırtınada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybetti

Şili Ulusal Ormancılık Kurumu’ndan (CONAF) yapılan açıklamaya göre; Patagonya'daki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turist grubu bölgede yaşanan şiddetli fırtınada kayboldu. 24 kişilik arama-kurtarma ekibinin bölgedeki çalışmaları sonrası 5 turistin cansız bedeninin bulunduğu, 4 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi. Hayatını kaybeden turistlerden ikisinin Alman, ikisinin Meksikalı ve birinin İngiliz olduğu belirtildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Torres del Paine'de meydana gelen trajedide hayatını kaybeden Meksika, Almanya ve İngiltere uyruklu 5 kişinin ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Bu zor zamanlarda Şili makamlarının ve kurumlarının tüm desteğine sahip olduklarını bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı! 18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı!
Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılarTüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar

Anahtar Kelimeler:
Şili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.