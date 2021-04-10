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Şimal meme kanserine yakalandı! 'Kendime çok kızgınım'

10.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Şimal, meme kanserine yakalandığını açıkladı. Teşhis konulduktan sonra kemoterapi tedavisine başlayan 34 yaşındaki şarkıcı kadınlara seslendi.

Şimal meme kanserine yakalandı! 'Kendime çok kızgınım'

Oyuncu Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konulmasından sonra benzer bir haber de müzik dünyasından geldi. Geçen hafta yeni single çalışmasını dinleyicileriyle buluşturmayı planyan şarkıcı Şimal, kansere yakalandığını duyurdu.

"DIŞIMI SÜSLERKEN, İÇİMİ UNUTTUM"

Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

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34 yaşındaki şarkıcı, "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım" ifadelerini kullandı.

"LÜFTEN BENİM GİBİ ERTELEMEYİN!"

Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslendi.

Ünlü şarkıcı, "Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Canan Ergüder
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