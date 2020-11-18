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Şimdiye kadar yaptıkları yetmedi! Gören şaştı kaldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

50 yaşındaki Victor Hugo Peralta Rodriguez, tepeden tırnağa dövmelerin yanı sıra ayrık dili, deri altı implantları, sayısız piercinge yetmiyormuş gibi şimdi de kafatasını kazıttı. Durmak bilmeyen adam bu işlemlere devam edeceğini söylüyor.

Şimdiye kadar yaptıkları yetmedi! Gören şaştı kaldı

Uruguaylı Victor Hugo Peralta Rodriguez, dünyanın dört bir tarafını ziyaret etmiş ve her ziyaret ettiği yerde de vücuduna bir dövme veya piercing yaptırmış. 50 yaşındaki çılgın baştan aşağı dövme kaplı vücudu yetersiz gelmiş olacak ki yeni bir işe girişti.

Arjantin’de yaşayan ve dünya çapında 80'den fazla dövme sanatçısı tarafından vücuduna dövme yapılan adam bu sefer sınırları aşarak kafatasına 6 rakamını kazıttı. Cinsel organını bile deldiren adamın asıl hedefi kafatasına adım adım 666 rakamını kazıtmak.

Ekran Alıntısı

İlk dövmesini 13 yaşında yaptıran Victor, herkesin sıra dışı görünümünün hayranı olmadığının farkında. Hristiyanlıkta şeytanla atfedilen 666 rakamını kafasına kazıtmak isteyen Victor, ona tuhaf gözlerle bakanlar için: “Bunun beni etkilemesine izin vermiyorum ve onlara dikkat etmiyorum.” diyor.

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