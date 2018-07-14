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Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Magazin dünyasında verdiği haberlerle 'Felaket Tellalı' olarak anılan Onur Akay bu kez müjdeli bir haber verdi. Onur Akay'ın verdiği habere göre Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile

Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile!

Onur Akay, NTV’nin sunucularından Simge Fıstıkoğlu’nun hamile olduğunu ve bu nedenle ekranlara veda ettiğini duyurdu. İşte Onur Akay'ın duyurusu...

'DÜN SON KEZ EKRANLARA ÇIKTI'

“Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istedim. Biliyorsunuz NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Simge Fıstıkoğlu’nun 4,5 aylık hamile olduğunu, dün son kez ekranlara çıktığını ve artık uzun bir süre ekranlarda olmayacağını öğrendim. Çiftin hayırlısı ile bebeğini kucağına almasını diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
simge fıstıkoğlu hamile

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