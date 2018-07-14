Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile!

Onur Akay, NTV’nin sunucularından Simge Fıstıkoğlu’nun hamile olduğunu ve bu nedenle ekranlara veda ettiğini duyurdu. İşte Onur Akay'ın duyurusu...

'DÜN SON KEZ EKRANLARA ÇIKTI'

“Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istedim. Biliyorsunuz NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Simge Fıstıkoğlu’nun 4,5 aylık hamile olduğunu, dün son kez ekranlara çıktığını ve artık uzun bir süre ekranlarda olmayacağını öğrendim. Çiftin hayırlısı ile bebeğini kucağına almasını diliyorum."





