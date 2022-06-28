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Simge Sağın bacak dekolteli pozuyla olay oldu! "Sanat eseri gibi"

28.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzülmedin mi? Öpücem, Miş Miş gibi birçok hit parçayı seslendiren başarılı şarkıcı Simge Sağın sahne pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Bu paylaşımlarına yenisini ekleyen Sağın'a takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Simge Sağın bacak dekolteli pozuyla olay oldu! "Sanat eseri gibi"

Şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı isim Simge Sağın sık sık sahnede hayranlarıyla buluşuyor. Şarkılarını sık sık seslendiren Sağın, sahne tarzıyla da ön plana çıkıyor.

SAHNE TARZIYLA OLAY OLDU

40 yaşındaki popçu Simge Sağın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Hesabında sahne pozlarına ağırlıklı olarak yer veren Sağın bir konserinde daha, derin yırtmaçlı kostüm tercih etti.

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Sağın'ın sosyal medyadan paylaştığı o pozuna, "Sanat eseri gibi", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Sağın müzik kariyerindeki en iyi çıkışı, 2015'te yayınladığı Miş Miş şarkısıyla yaptı.

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Sonrasında hiç parçalarla başarı elde etmeye devam etti.

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

Simge Sağın bacak dekolteli sahne tarzıyla olay oldu!

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Simge Sağın
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