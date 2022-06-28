Simge Sağın bacak dekolteli pozuyla olay oldu! "Sanat eseri gibi"

Şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı isim Simge Sağın sık sık sahnede hayranlarıyla buluşuyor. Şarkılarını sık sık seslendiren Sağın, sahne tarzıyla da ön plana çıkıyor.

SAHNE TARZIYLA OLAY OLDU

40 yaşındaki popçu Simge Sağın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Hesabında sahne pozlarına ağırlıklı olarak yer veren Sağın bir konserinde daha, derin yırtmaçlı kostüm tercih etti.

Sağın'ın sosyal medyadan paylaştığı o pozuna, "Sanat eseri gibi", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Sağın müzik kariyerindeki en iyi çıkışı, 2015'te yayınladığı Miş Miş şarkısıyla yaptı.

Sonrasında hiç parçalarla başarı elde etmeye devam etti.





