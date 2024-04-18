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Simge Sağın'dan bomba 'aşk' açıklaması! 'Denemeler oldu ama...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 09:40
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın aşk açıklamasıyla gündem oldu. Simge Sağın'ın 'Denemeler oldu ama...' sözleri dikkat çekti.

Simge Sağın'dan bomba 'aşk' açıklaması! 'Denemeler oldu ama...'

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Simge Sağın, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu.

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Simge Sağın 'aşk' açıklaması ile gündem oldu. Simge Sağın; "Sevgilim yok. Uzun süredir bekarım. Arada denemeler oldu ama sonunda yalnızlığın daha güzel olduğuna karar verdim" açıklamasıyla dikkat çekti.

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'CANIM NE İSTİYORSA...'

Son dönemde arkadaş sayısının azaldığını dile getiren Sağın, "Artık ne istemediğini bilen bir kadınım. Kendime ne iyi gelecekse onu yapıyorum. Son yıllarda bayağı azaldı insan ilişkilerim.

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İnsanlar hep bir şey istiyor ama hiçbir şey vermek istemiyor. Oysa alma-verme dengesi gerekiyor hayatta. Bu yoksa ben de yokum. Rahatım nerede yerindeyse, canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Simge Sağın ele sevgilim yok
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