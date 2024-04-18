10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya olay sözler

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

'ANNENE SAKIN GÖSTERME'

Cem Yılmaz'ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı söylenmişti. 20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz'ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal'i, 'Annene sakın gösterme' diye uyardığı iddia edilmişti.

Cem Yılmaz bitmeyen nafaka krizini diline doladı. Instagram'da yaptığı magazin paylaşımlarıyla tanınan İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.

NAFAKA KRİZİNİ DİLİNE DOLADI

İlhan Çevik'e gelen mesajlarda Cem Yılmaz'ın nafakasını yeni gösterisinde dile getirdiği görüldü. Yılmaz gösterisinde "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" ifadelerini kullandı.