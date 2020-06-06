Simge Sağın'dan 'Kız çocuğu var' iddialarına yanıt: Neden saklayayım?

Youtube'da yayın yapan Magazin Noteri adlı programa konuk olan Simge Sağın, 'Kız çocuğu var' haberlerini ilk okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Simge, "Bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım" dedi.

SAHTE HESAP UYARISI

38 yaşındaki popçu, Facebook'ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında da açıklama yaptı. "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi" diyen Simge Sağın, "Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Herkes bilsin ki, benim bir kızım ve bir Facebook hesabım yok" ifadelerini kullandı.

