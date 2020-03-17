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Simge Sağın'dan samimi itiraf: Pişmanım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Simge Sağın, katıldığı bir programda gözyaşlarına hakim olamadı. Babasını kaybettiği gün sahneye çıktığını anlatan Sağın, 'Çok pişmanım' dedi.

Simge Sağın'dan samimi itiraf: Pişmanım!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 2. Sayfa programında babası hakkında itiraflarda bulundu. Babasından bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı zor günler geçirdiğini, yıllarca emek verip başarılı olamadığını ama babasının hep yanında olduğunu söyledi.

"Kredi çektim ilk klibimi öyle çektim. Rahmetli babam zengin bir adam değildi. ‘Kızım al sana para, git klibini çek’ demedi. Ben her şeyi kendi yağımda kavrularak yaptım” diyen Sağın babasının öldüğü gün sahneye çıkmanın çok zor olduğunu anlattı. "İptal edemez miydim? Edebilirdim de ama benim kendime başka bir sorumluluğum vardı" diyen şarkıcı şöyle devam etti:

"Keşke iptal etseydim bin pişmanım sonrasında çok büyük tramvaya döndü bu benim için ama hiç kimse bilmiyor biz neler yaşıyoruz. Babamın vefat ettiği gün hayatımın en zor günü, beni başka hiçbir şey deviremez dediğim bir an. Babam İzmir'de öldü. Benim konserim de İzmir'de çok bilinen bir mekandaydı… Onun orada ölmesi, benim orada sahnemin olması çok büyük bir tesadüftü…"

simge

O gün sahneye çıkması gerektiğini de anlatan Simge Sağın, “Benim için çok ama çok zordu. Finale kadar hiç ağlamadım, bütün arkadaşlarım bana destek olmaya gelmişlerdi en ön sırada beni izliyorlardı. Onlara, ‘Birinizi bile ağlarken görürsem, ben dağılırım. Destek olacaksanız lütfen buna bana yapmayın’ dedim” dediğini açıkladı.

Sağın duygularını şöyle anlattı: “Onlar da benimle taş gibi sıktılar kendilerini, konseri finalinde ‘Bu şarkıyı babam için söylüyorum’ dedim. Hiç ajitasyona girmedim. Babamın öldüğünü bilmeyenler vardı, ilk gün paylaşmadım bile. Gecenin bitiminde bir baktım masalar dağılmış orkestram ağlıyor, ben de bıraktım o an kendimi… Bundan sonra öyle bir şey olmaz, şov devam etmez yani bende Allah korusun… İnsanın acının şoku ile ne yaptığını bilmiyor…”

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