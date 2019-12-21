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Simge Sağın dekoltesine gelen yoruma çok kızdı!

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Şarkıcı Simge Sağın, ip askılı mini elbisesiyle verdiği pozuna sosyal medya hesabından "Simental inek gibi" yorumunu yapan takipçisine sinirlendi.

Simge Sağın dekoltesine gelen yoruma çok kızdı!

Geçtiğimiz aylarda yeni klibi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan başarılı şarkıcı Simge Sağın, sarı saçlarına daha fazla dayanamadı. Sağın, kısa bir süre sonra siyah saçlarına geri dönmüştü. Ünlü şarkıcı, yeni halini sosyal medya hesabından, "Günaydın. Ben özüme döndüm, bir haber vereyim dedim" notuyla yayınlamıştı.

TAKİPÇİSİNİN YORUMUNU GÖRÜNCE DAYANAMADI

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam konserinden cesur kıyafetyle verdiği pozları paylaştı. ip askılı mini elbisesiyle hayranlarıyla buluşan Sağın, Instagram'dan iltifat dolu yorumlar aldı. Ancak 38 yaşındaki şarkıcı gelen bir yorum üzerine kendini tutamadı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına "Simentel inek gibi" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcının tepki verdiği yoruma Sağın, "Kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan bakabilse arkadaşımız belki kendinden utanır ama nerede! Sürekli sözlü şiddet, kıskançlık ya da işsizlik.

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Her ne sebepte ise olmamış karakterlerle yaşıyoruz hayatı. Bunları ciddiye almamayı çoktan öğrendim Allah'tan. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum, anca buradan yazar gazlarını çıkartırlar işte" yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Haksız da sayılmaz yorum yapan arkadaş. Simge hanım Simental'i görmediği için tepki vermiş sanırım:)
Yok yok simentaldan daha alıcı :)
ne var adam haklı ne alakası var herşey meydanda bildiğin sağmal inek işde hiç kızma, ya kabullen yada böle gösterme guzum
ay parçası gibisiniz simge hanım kim nederse desin bos verin
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