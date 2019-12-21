Simge Sağın dekoltesine gelen yoruma çok kızdı!

Geçtiğimiz aylarda yeni klibi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan başarılı şarkıcı Simge Sağın, sarı saçlarına daha fazla dayanamadı. Sağın, kısa bir süre sonra siyah saçlarına geri dönmüştü. Ünlü şarkıcı, yeni halini sosyal medya hesabından, "Günaydın. Ben özüme döndüm, bir haber vereyim dedim" notuyla yayınlamıştı.

TAKİPÇİSİNİN YORUMUNU GÖRÜNCE DAYANAMADI

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam konserinden cesur kıyafetyle verdiği pozları paylaştı. ip askılı mini elbisesiyle hayranlarıyla buluşan Sağın, Instagram'dan iltifat dolu yorumlar aldı. Ancak 38 yaşındaki şarkıcı gelen bir yorum üzerine kendini tutamadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına "Simentel inek gibi" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcının tepki verdiği yoruma Sağın, "Kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan bakabilse arkadaşımız belki kendinden utanır ama nerede! Sürekli sözlü şiddet, kıskançlık ya da işsizlik.

Her ne sebepte ise olmamış karakterlerle yaşıyoruz hayatı. Bunları ciddiye almamayı çoktan öğrendim Allah'tan. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum, anca buradan yazar gazlarını çıkartırlar işte" yanıtını verdi.

