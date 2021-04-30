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Simge Sağın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Simge Sağın biyografisi...

30.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un bu haftaki konuklarından olan şarkıcı Simge Sağın'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni Çıktı ve Ben Bazen gibi albüm, EP'lere sahip olan ve Miş Miş şarkısıyla asıl çıkışını yapmış olan Simge'nin hayatı araştırılıyor. Peki Simge Sağın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Simge Sağın biyografisi...

Simge Sağın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Simge Sağın biyografisi...

Şarkıcı Simge Sağın bu hafta İbo Show'un konuğu oluyor. Yeni Çıktı ve Ben Bazen gibi albüm, EP'lere sahip olan ve Miş Miş şarkısıyla asıl çıkışını yapmış olan Simge'nin hayatı araştırılıyor. Peki Simge Sağın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Türk şarkıcı Simge Sağın 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015 senesinde radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirmiştir.

Liseden sonra müzik eğitimi almak isteyen Simge, babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydolmuş ve müzik eğitimi almıştır. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yapmıştır. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kalmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükselmiştir. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlanmış ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü toplamıştır.

SİMGE SAĞIN ALBÜMLERİ

Yeni Çıktı (2011)
Ben Bazen (2018)

SİMGE SAĞIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Her Şey Aşktan (2016)

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Simge Sağın
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