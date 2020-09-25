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Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Simge Sağın ile ilgili çok sayıda detay, televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Güzelliği, güçlü sesi ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Simge Sağın ile ilgili pek çok konu araştırılıyor. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli? İşte detaylar…

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?

Simge Sağın popüler şarkıları, güçlü sesi ve güzelliğiyle Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olduktan sonra izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Geniş bir hayran kitlesi bunun ünlü sanatçı ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın evli mi? Simge Sağın nereli? İşte tüm merak edilen detaylar...

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981 doğumlu olan Simge Sağın yaş olarak şu anda 39 yaşındadır. 2010 yılından beri Türk pop müziğinde kendine bir yer edinmeyi başaran Sağın, özellikle 2015 yılında çıkardığı Miş Miş şarkısı ile büyük bir şöhrete kavuştu. İstanbul doğumlu olan sanatçı için Simge Sağın aslen nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ünlü şarkıcının annesi Arnavut, babası ise Amasyalıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim alan şarkıcı, uzun süre çok sayıda pop müzik şarkıcısına geri vokallik yaptı.

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?

Simge Sağın şarkıları arasında önemli bir yeri olan Miş Miş şarkısının ardından çıkan Yankı, Ben Bazen ve Öpücem şarkıları da çok sayıda insan tarafından sevildi ve büyük bir popülerlik yakaladı. Ünlü sanatçı, daha önce iki adet Altın Kelebek Ödülü ve üç adet Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Soprano sese sahip olan Simge Sağın, gerçekleştirdiği röportajlarda Sezen Aksu’yu örnek aldığını belirtiyor. Simge Sağın Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve hesabında güncel olarak 1.3 milyon takipçi bulunuyor. Simge Sağın çocuğu var mı diye de merak ediliyor. Daha önce çocuğu olduğu yönünde haber yapan bir kişiyi dava eden Sağın'ın "kızım" diyerek kedisinden bahsettiği belirtiliyor.

Simge Sağın sevgilisi de ünlü ismin hayranları tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Sağın’ın aranjör Aytaç Özgümüş ile birlikte olduğu konuşuluyor. Sağın daha önce Ozan Bayraşa ile devam eden 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Güzel fiziği ile de dikkat çeken ünlü şarkıcı hakkında Simge Sağın boyu kaç şeklinde sorular da soruluyor. Simge Sağın boy olarak 1.58 metredir. Sağın'ın son olarak çıkardığı Üzülmedin mi, Aşkın Olayım, As Bayrakları ve Ram Ta Tam şarkıları da dinleyiciler tarafından büyük bir beğeni kazandı.

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