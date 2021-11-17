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Simge Sağın: Kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem

17.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam konser veren Simge Sağın, sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizdi. Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem" dedi.

Simge Sağın: Kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem

Önceki akşam sahne aldığı gecede söylediği şarkılar kadar cesur kıyafetiyle de göz dolduran Simge Sağın, kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde sahnede giydiği kıyafetleriyle ve tarzıyla beğeni toplayan Sağın, ileride moda dünyasına girip, kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istiyor.

"SAHNEDEKİ SİMGE İLE EVDEKİ SİMGE ARASINDA ÇOK FARK VAR"

"Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var." diyen şarkıcı, "Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen, sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın." şeklinde konuştu.

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"KIYAFETLERİME HARCADIĞIM PARAYA HİÇ ÜZÜLMEM"

Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizen Simge Sağın, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem." ifadelerini kullandı.

GİYDİĞİ KIYAFETLERİ ŞARKICILARA GÖNDERİYOR

Sağın, giydiği kıyafetleri ise Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderiyor. Bu durumu gelenek haline getiren sanatçının kostümleri kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine ulaşıyor.

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Simge Sağın
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