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Simge Sağın son pozuyla sosyal medyayı salladı! "Gençler buna hazır mı?"

21.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Simge Sağın paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan isimler arasında yer alıyor. Konserlerinde giydiği cesur kıyafetlerle herkes tarafından takdir toplayan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla olay oldu. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozunu paylaşan Simge Sağın'a, binlerce beğeni ve yorum geldi.

Simge Sağın son pozuyla sosyal medyayı salladı! "Gençler buna hazır mı?"

Güzel şarkıcı Simge Sağın, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel sanatçı, cesur paylaşımlarıyla yürek hoplatmaya devam ediyor. Sağın, son paylaşımında Bayrampaşa konseri öncesi giyimi ve kuşamını paylaştı. Güzel şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

SAHNE KOSTÜMLERİYLE O DA ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz günlerde sahne kostümüyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Sağın, tamamen transparan mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı. Simge Sağın'ın cesur tarzını görenler "Gülşen'i geçtin!" yorumları yapmıştı.

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Cesur sahne kıyafetleriyle Gülşen gibi tepki çeken isimler arasında yer alan Simge Sağın, bu eleştirilere aldırış etmezken, birçok kişi Sağın'ın bu halini takdire şayan buluyor.

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SON POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Bayrampaşa'da vereceği gençlik konseri öncesinde Instagram'dan derin dekolteli pozunu paylaşan güzel şarkıcı Simge Sağın adeta yürek hoplattı.

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Yapılan paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, yorum yapan kişilerden bazıları, "Gençler buna hazır mı?" dedi.

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Simge Sağın
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