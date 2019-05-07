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Simit Kebabı Tarifi

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 07.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Hazırlanışı oldukça pratik ve çok lezzetli! Gaziantep'in enfes kebabını sizin için hazırladık, tadına doyamadık.

Simit Kebabı Tarifi

Malzemeler:

500 gram kıyma (kebaplık)
Yarım su bardağı ince bulgur
Yarım su bardağı sıcak su
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber

Sunum için;

Közlenmiş domates
Közlenmiş yeşil biber
Lavaş veya tırnak pide

Yapılışı:

İnce bulguru bir kapta sıcak su ile ıslatın ve 10 dakika bekletin.
Bir kapta kıymayı, şişen ince bulguru, ezilmiş sarımsağı ve baharatları ekleyin iyice yoğurun.
Köfte harcından avuç içi boyutunda parçalar koparın ve çöp şişe yaydırın.
Tepsiye dizdiğiniz şiş köfteleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.
Not: Dilerseniz tepsiye domates ve yeşil biber ekleyerek közleyebilirsiniz.
Lavaş veya tırnak pide ile, közlenmiş domates ve yeşil biber ile süsleyin.
Afiyet Olsun

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