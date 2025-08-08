Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Nasıl öleceğini bile gösterdiler! Çok az kaldı...

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizileri arasında yer alan ve kehanetleriyle son dönemde şaşırtan ve korkutan Simpsonlar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı tahminle gündeme geldi.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarından Covid-19 pandemisine, ebola salgınından Los Angeles yangınlarına kadar birçok olayı bilen diziden sızdırılan yeni bir sahne kafaları karıştırdı.

ÖLÜM TARİHİNİ AÇIKLADILAR

Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan gündem olan sahnede tabut içinde yatan ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen bir figür görülüyor. Videoda ise "Başkanın ciddi bir göğüs rahatsızlığının ardından Ağustos 2025'te ölmesi bekleniyor." söyleniyor.

12 AĞUSTOS ÖLÜM TARİHİ

15 yıldan uzun bir süre önce yayınlanan ve çoktan unutulmuş bir Simpsonlar bölümünün parçası olduğu iddia edilen sahnede Trump, canlı ulusal yayın sırasında aniden göğsünü tutup yere yığılıyor. Bu durum, personel ve sağlık ekipleri arasında paniğe yol açıyor. Sahnede yer alan gazete manşetinin üst kısmında ise küçük puntolarla yazılmış bir tarih yer alıyor: 12 Ağustos 2025.