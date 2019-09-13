MAGAZİN

Sinan Akçıl'dan boşanan Burcu Kıratlı'dan ayrılık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

9 aylık evliliklerini tek celsede bitirdikten sonra ilk paylaşımını geceliğiyle resim çizerken çektirdiği video ile yapan Burcu Kıratlı, Akçıl'ı hala sevdiğini ve bir inat uğruna boşandıklarını söyledi.

Sinan Akçıl'dan boşanan Burcu Kıratlı'dan ayrılık açıklaması

2019 senesinin ilk günlerinde yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 Eylül'de tek celsede boşandı. Kıratlı, boşanma sonrası ilk paylaşımını derin yırtmaçlı geceliğiyle resim çizerek yaptı. Boşanma hakkında konuşan Kıratlı, Sinan'ı seviyorum ihanetten değil inatlaşmadan dolayı boşandık dedi.

sinan-akcil-ile-tek-celsede-bosanan-burcu-kiratli-12420738_5595_m

"SİNAN'I SEVİYORUM"

Dün Instagram hesabından derin yırtmaçlı geceliğiyle resim çizerken video paylaşan Burcu Kıratlı, eleştiri yağmuruna tutuldu. Videoyu paylaştığına pişman olduğunu söyleyen Kıratlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklama yaptı. Kıratlı videosu için "Ben resme yeni başlamadım ki, yıllardır yapıyorum. Tasarım mezunuyum. Bir sürü tablom da var. O an aslan resmi çiziyordum, çünkü burcum aslan. Mutfağımda duvarıma asacağım. Bunalımda ya da sıkıntı da değilim. Sinan'ı hala seviyorum, çünkü çok değerli." dedi.

sinan-akcil-ile-tek-celsede-bosanan-burcu-kiratli-12420738_8371_m

"KISKANÇLIK DEĞİL İNATLAŞMA YÜZÜNDEN AYRILDIK"

Sinan Akçıl ile boşanması hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Biz esas olarak kıskançlık değil bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama böyle. İnatlaştık. Başka hiçbir sebebi yok bu ayrılığın" dedi.


Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!
Pınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladıPınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burcu kıratlı sinan akçıl

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Şeyma ve sevgilisinden tatil pozu!

Şeyma ve sevgilisinden tatil pozu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sperm bağışı yapsın

Sperm bağışı yapsın

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neslihan Doğrusöz’ün babası bakın kim çıktı!

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

Pınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı

Pınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı

Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli canlı yayında birbirine girdi

Ölüm tehditlerinden sonra canlı yayın karıştı!

Cemil İpekçi'den Sezen Aksu itirafı! 'Onu görünce tahrik oldum'

Sezen Aksu itirafı! 'Onu görünce tahrik oldum'

Bella Hadid ile Gigi Hadid'i hiç böyle görmediniz!

Hadid kardeşleri hiç böyle görmediniz! Kuliste...

Adriana Lima Türk aşkına karanlıktan seslendi

Türk aşkını özledi! Karanlıkta öpücük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.