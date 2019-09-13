Sinan Akçıl'dan boşanan Burcu Kıratlı'dan ayrılık açıklaması

2019 senesinin ilk günlerinde yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 Eylül'de tek celsede boşandı. Kıratlı, boşanma sonrası ilk paylaşımını derin yırtmaçlı geceliğiyle resim çizerek yaptı. Boşanma hakkında konuşan Kıratlı, Sinan'ı seviyorum ihanetten değil inatlaşmadan dolayı boşandık dedi.

"SİNAN'I SEVİYORUM"

Dün Instagram hesabından derin yırtmaçlı geceliğiyle resim çizerken video paylaşan Burcu Kıratlı, eleştiri yağmuruna tutuldu. Videoyu paylaştığına pişman olduğunu söyleyen Kıratlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklama yaptı. Kıratlı videosu için "Ben resme yeni başlamadım ki, yıllardır yapıyorum. Tasarım mezunuyum. Bir sürü tablom da var. O an aslan resmi çiziyordum, çünkü burcum aslan. Mutfağımda duvarıma asacağım. Bunalımda ya da sıkıntı da değilim. Sinan'ı hala seviyorum, çünkü çok değerli." dedi.

"KISKANÇLIK DEĞİL İNATLAŞMA YÜZÜNDEN AYRILDIK"

Sinan Akçıl ile boşanması hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Biz esas olarak kıskançlık değil bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama böyle. İnatlaştık. Başka hiçbir sebebi yok bu ayrılığın" dedi.



