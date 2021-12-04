Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Öpüşme sahnesine 'evet'im yok

Sinan Akçıl, Türkiye Beyazay Derneği’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği gecede konser verdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Akçıl, kendisiyle fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden uzaklaştırma cezası alan hayranıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Ünlü müzisyen, "Fotoğraf çektirmeyi seviyorum, hiç de rahatsız olmuyorum. Kimse karışmasın." dedi.

"BANA BÖYLE BİR ŞEYİ SORAMAZ"

Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı’yla ilgili sorular üzerine, Kıratlı'nın yakında tiyatro sahnesine çıkacağını söyledi. Selen Görgüzel'in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı’nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan’dan izin aldığını hatırlatan muhabirler, Akçıl'a "Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizden izin istese, verir misiniz?" diye sordu. Şarkıcı, "O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir ‘evet’im yok" ifadelerini kullandı.

