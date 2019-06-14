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Sinan Akçıl'dan eşi Burcu Kıratlı ve evliliğiyle ilgili itiraflar!

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ÜNLÜLER  | 14.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bir süredir Burcu Kıratlı ile boşanacakları konuşulan Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla bu iddialara yanıt verdi. Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı'nın olay olan gelinliği ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Sinan Akçıl'dan eşi Burcu Kıratlı ve evliliğiyle ilgili itiraflar!

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde problem yaşadığı konuşulan Akçıl, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

"Birbirimize aşık olduk, apar topar evlendik" diyen Akçıl sözlerine şöyle devam etti:

"Fırtınalı bir hayatım vardı, güzel bir meltemle dindirmeye karar verdik. Arkadaşken Burcu'yu daha az görüyordum böyle daha iyi oldu.

Gelinliği önceden görseydim birazcık karışabilirdim. Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik dedik.

Aramızdaki krizi atlattıktan sonra erken karar verdiğimi düşünmemeye başladım. İkimiz de birbirimizden kendi huylarımızdan feragat ettik. Krizler büyüdü ve patladı. Karşılıklı iki Arnavut inadı diyelim kriz için.

HADİSE AÇIKLAMASI

Hadise hakkındaki iddia tamamen yalan. O söylenilen ismi kafasına takmasın. Ben kimseyi Burcu kadar sevmedim kendisi de biliyor. Hadise yüzünden kavga ettiğimiz doğru değil.Hem Burcu'yu üzen, hem de öbür tarafı boşu boşuna egoya sokacak bir haber.

Burcu kıskanç bir kadın. Bir ilişkide kıskançlık yoksa korkacaksın. Tartıştıktan sonra 10 gün boyunca eve gitmedim ve konuşmadık. Evlilik adamı değildim ama şimdi anlıyorum ki olabilirim. En sahip çıktığım ve arkasında durduğum ilişkim Burcu oldu.

CUMHURBAŞKANI 'KALK SARIL' DEDİ

Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Bey, "Yemekten sonra ayrılma" dedi.

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Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, "Kalk sarıl Burcu'ya" dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi."

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Sinan Akçıl Sinan Akçıl burcu kıratlı

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