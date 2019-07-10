Sinan Akçıl'dan rapçileri kızdıracak sözler

Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Akçıl, Türkçe rap müzikle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Rap müzik bir furya. Kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyorum. Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor, Beykoz'da klip çekip Amerika'da gibi yaşıyorlar" diyen Sinan Akçıl, tepkilerin odağı haline geldi.

"GÜNDEM OLMAK İSTEYEN RAPÇİLERE LAF ATIYOR"

Sinan Akçıl'ın bu açıklamalarına başta Ben Fero olmak üzere pek çok kişiden tepki geldi.Ben Fero konuyla ilgili, "Gündem olmak isteyen rapçilere laf atıyor." ifadelerini kullandı.





