Sinan Akçıl gözünü o mesleğe dikti: " 5 yıl sonra milletvekili olacağım, zamanı gelince de..."

Bambaşka Sohbetler programına konuk olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtladı. Muhafazakar bir karaktere sahip olduğu için, Burcu Kıratlı'nın 2018 yılındaki nikah töreninde giydiği gelinlikten rahatsızlık duyduğunu ifade eden Akçıl'ın sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim, ileriye dönük hedefini de açıkladı.

"BU ÜLKEYE HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Sinan Akçıl, "5 yıl sonra milletvekili olacağım, zamanı gelince de bakan. Bu ülkeye hizmet etmek istiyorum" dedi.

"O GELİNLİĞİ HİÇ BEĞENMEMİŞTİM, BEN MUHAFAZAKARIM!'

Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu belirten Sinan Akçıl, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım."

SİNAN AKÇIL'DAN ESKİ EŞİ BURCU KIRATLI HAKKINDA OLAY AÇIKLAMA

Burcu Kıratlı ile neden iki kez evlenip boşandığına da değinen ünlü şarkıcı "Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım. Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim. Çok güzel bu arada evet. Geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel. Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu. İlkinde boşanmak istedim çok, boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi, dedim ki bu kızla yeniden evlenmem lazım. Bir plan yaptım, 12 gün sonra hallettik, arkadaşlarım sağ olsun... Yalandan bir yemek organize ettim, orayı bastım. Aldım onu tekneye bindirdim, kaçırdım. Bir otelde yer ayırttım, bahçesini kapatmıştım, orada sabaha kadar konuştuk. Sonra çıkmaya başladık yine. O dedi ki biz çıkmayalım, biz evlenelim, haklı." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ ŞARKICI ESKİ AŞKLARINI HEDEF ALDI

Burcu Kıratlı'ya yönelik açıklamalarını "Biz onunla çok güzel anlar yaşadık. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim." sözleriyle noktalayan Sinan Akçıl, eski aşklarına göndermede bulundu. Akçıl, "İlişki yaşadığım insanlara da böyle demek istemem ama hep terk edilen onlar oldu. Ben hiç terk edilmedim. Başka bir hikayeye geçiyorsam o hikayeden çıkıyorum"

