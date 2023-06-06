Sinan Akçıl'ın İbrahim Kalın'ı tebrik mesajı olay oldu! O yoruma dayanamadı

Başarılı şarkıları ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Sinan Akçıl son mesajında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ı tebrik etti. “Kalbinde vatan ve müzik aşkı olan İbrahim abi Allah yardımcınız olsun” diyen Akçıl’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

“Çok severim ve sayarım..Az önce kendisine de özel olarak yazdığım gibi Vatanımızın bu kritik görevini sana emanet etmek çok yakıştı” diyen Akçıl mesajında “MİT başkanlığı hayırlı olsun..Kalbinde Vatan ve Müzik aşkı olan İbrahim abi Allah yardımcınız olsun" cümlelerine yer verdi.

O YORUMA DAYANAMADI

Akçıl bir takipçisinin "Özelden de ulaşabildiğini vurgulaman iyi olmuş, şimdi soranı bekle sana ihtiyaçları olursa onlar da sana ulaşır. Öyle festival falan, bekle yani." yorumuna ise "ah ah eski kafalar bunlar be güzel kardeşim.aş bu işleri zor ama dene" yanıtını verdi.