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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'ya Işın Karaca'dan tepki! 'Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok...'

23.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı'nın düğünü pandemi dinlemedi. Maske ve mesafenin yok sayıldığı düğüne Işın Karaca tepki gösterdi.

9 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi. Ünlü çift, dün Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen törenle nikâh defterine imza attı.

Ünlü oyuncu nikahtan hemen sonra soyadını 'Burcu Kıratlı Akçıl' olarak güncelledi.Ünlü çiftin düğününün kalabalık olması ve maske mesafe kuralının hiçe sayılması ise tepki çekti.

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Işın Karaca, Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin düğününden bu görüntüye tepki gösterdi:

“Allah bir yastıkta kocatsın ama bu kadar insan, düğünler, partiler, kongrelerde binlerce insan! Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok. Vallahi bilip de söylemiyorsanız küserim!”

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