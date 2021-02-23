Burcu Kıratlı kimdir? Gelinliği yine gündemde! Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli?

Daha önce evlenen ve kısa bir süre sonra boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti yeniden sade bir törende gerçekleşen nikahla dünya evine girdi. İlişkileri uzun süre magazin gündeminde kendine yer bulan çift, nihayet yeniden bir araya gelmeye karar verdi ve pandemi nedeniyle az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle evlendi. Şimdi Kıratlı ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Özellikle Burcu Kıratlı kaç yaşında sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak Kıratlı’nın en çok gelinliği merak edildi. Ünlü oyuncu bir önceki seçimine göre bu kez çok daha farklı bir gelinlik giydi.

Sinan Akçıl, ilk nikah töreninde Zeynep Bozkaya imzalı dekolteli mini bir gelinlik tercih eden Burcu Kıratlı'yı ilk gördüğünde verdiği "Sevgilim giyinmeyi unutmuşsun" tepkisiyle günlerce konuşulmuştu. Kıratlı ise gelinliği hakkındaki eleştirilere "Gelinliğim için açıklama yapma gereği duymuyorum çünkü çok severek giydim" demişti.

BURCU KIRATLI GELİNLİK SEÇİMİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Sinan Akçıl’la ilk nikahlarında giydiği dekolteli ve transparan detaylı gelinliğiyle uzun süre konuşulan Kıratlı, bu defa biraz daha kapalı bir gelinlik tercih etti.