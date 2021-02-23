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Burcu Kıratlı kimdir? Gelinliği yine gündemde! Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli?

23.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Burcu Kıratlı kimdir? Gelinliği yine gündemde! Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli?

Sinan Akçıl ile ikinci defa nikah masasına oturan Burcu Kıratlı’nın gelinliği gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Nikah şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un yaptığı nikah töreninde Burcu Kıratlı bu defa bir önceki gelinliğinden çok farklı bir gelinlik giydi. Şimdi ünlü oyuncu ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? İşte o çok merak edilen gelinlik…

Daha önce evlenen ve kısa bir süre sonra boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti yeniden sade bir törende gerçekleşen nikahla dünya evine girdi. İlişkileri uzun süre magazin gündeminde kendine yer bulan çift, nihayet yeniden bir araya gelmeye karar verdi ve pandemi nedeniyle az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle evlendi. Şimdi Kıratlı ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Özellikle Burcu Kıratlı kaç yaşında sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak Kıratlı’nın en çok gelinliği merak edildi. Ünlü oyuncu bir önceki seçimine göre bu kez çok daha farklı bir gelinlik giydi.

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Sinan Akçıl, ilk nikah töreninde Zeynep Bozkaya imzalı dekolteli mini bir gelinlik tercih eden Burcu Kıratlı'yı ilk gördüğünde verdiği "Sevgilim giyinmeyi unutmuşsun" tepkisiyle günlerce konuşulmuştu. Kıratlı ise gelinliği hakkındaki eleştirilere "Gelinliğim için açıklama yapma gereği duymuyorum çünkü çok severek giydim" demişti.

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BURCU KIRATLI GELİNLİK SEÇİMİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Sinan Akçıl’la ilk nikahlarında giydiği dekolteli ve transparan detaylı gelinliğiyle uzun süre konuşulan Kıratlı, bu defa biraz daha kapalı bir gelinlik tercih etti.

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Hakan Akkaya imzalı bu klasik model, sosyal medyada çok daha fazla kişi tarafından beğenildi. İlk nikahta giydiği gelinliğin ise eşi Sinan Akçıl tarafından da beğenilmediği ve Kıratlı’nın da bir daha öyle bir modeli tercih etmeyeceğini söylediği biliniyordu.

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BURCU KIRATLI KİMDİR?

Şimdi gelinliğiyle olay olan ünlü oyuncuyla ilgili çok sayıda araştırma da yapılıyor. Özellikle Burcu Kıratlı nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sırasıyla Ata Koleji, BJK Koleji ve Bebek Yeni Yıldız Koleji’nde eğitim alan Kıratlı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi alan ünlü isim, burada 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci defa evlendi!Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci defa evlendi!

Burcu Kıratlı dizileri arasında ilk olma özelliğini taşıyan yapım ise TRT1’de izleyiciyle buluşan Elde Var Hayat dizisi oldu. Öte yandan Kıratlı, Özcan Deniz’in yazdığı ve yönettiği Su ve Ateş filminde de rol aldı. 2014’te vizyona giren Peri Masalı filminde ise Peri karakterine hayat verdi. Bu yapımdaki rolü için saçlarını kazıtmasıyla uzun süre konuşuldu. Hemen ardından Kıratlı, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Bizim Hikaye adlı 2015 yapımı filmde de Elif rolündeydi. Özellikle Emrah ile başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Mavi karakteri ile önemli bir çıkış yakaladı. Burcu Kıratlı yaş olarak 31 yaşında, boy olarak da 1,65 cm’dir.

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