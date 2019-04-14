Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli yemin ediyorum

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi taraftarlarını çok kızdıracak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ün, Mbaye Diagne'nin Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Ülker Stadı'na uğurlamaya gelen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" ifadesini kullanarak güldüğü iddia edildi.
Görüntülerin hızla paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Sinan Gümüş'e çok sert tepki gösterdi.
Sinan Gümüş'ün takımı Ülker Stadı'na uğurlayan Galatasaray taraftarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" diyerek güldüğü iddia edildi pic.twitter.com/g3Z9ABDQbr— Mynet Spor (@mynetspor) April 14, 2019
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