Mynet Trend

Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli yemin ediyorum

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi takımı tesislerden uğurlamaya gelen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" ifadesini kullanarak güldüğü iddia edildi.

Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli yemin ediyorum

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi taraftarlarını çok kızdıracak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ün, Mbaye Diagne'nin Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Ülker Stadı'na uğurlamaya gelen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" ifadesini kullanarak güldüğü iddia edildi.

Görüntülerin hızla paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Sinan Gümüş'e çok sert tepki gösterdi.


Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildiYürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Colin Kazım'ın takımı rezil oldu!Colin Kazım'ın takımı rezil oldu!
Ekrem İmamoğlu derbi kararını bu paylaşımla açıkladıEkrem İmamoğlu derbi kararını bu paylaşımla açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinan Gümüş galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında değişiklik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında değişiklik

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Lisenin deposunda bulundu!

Lisenin deposunda bulundu!

Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi...

Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Colin Kazım'ın takımı Veracruz 9-2'lik yenilgiyle tarihe geçti

Colin Kazım'ın takımı rezil oldu!

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izleyecek mi?

Ekrem İmamoğlu derbi kararını bu paylaşımla açıkladı

Dev kaplumbağa Tuki, derbinin galibini açıkladı

Tuki, derbinin galibini açıkladı

Efsane “Kaptan Tsubasa” geri döndü

Efsane kaptan sahalarda geri döndü

Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu

Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen taraftar rezil oldu

Can Bartu hayatını kaybetti sosyal medyadan mesaj yağdı

İşte sosyal medyadan Can Bartu için atılan mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.