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Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt! ‘Özür diledi…’

17.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçim sürecinde ve sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar bu kez de Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la ilginç bir diyalog yaşadı. Oğan ise Gökbakar’a yönelik yaptığı son paylaşımında ismini ‘yanlış telaffuz’ ettiğini belirterek ünlü oyuncudan özür diledi.

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt! ‘Özür diledi…’

14 Mayıs seçim sonuçları ile birlikte dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Oyuncu Şahan Gökbakar ile Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oğan'ı etiketleyerek şunları yazdı:

"Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiği mi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum"

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi.

Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, şöyle yazdı:

"Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu twitinizi çok önemsiyorum. Selamlar"

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